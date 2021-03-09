В казанском ЦУМе откроют пункт вакцинации от COVID-19

Завтра, 10 марта, в казанском ЦУМе откроется пункт вакцинации от COVID-19. Сделать прививку можно будет бесплатно, в рамках живой очереди, с 11:00 до 18:30. Предварительно записываться не нужно.

Медпункт откроется на первом этаже торгового комплекса. Вакцинация займет около 40 минут: 10—15 минут потребуется на медицинский осмотр и саму прививку. Еще 30 минут займет поствакцинальный осмотр.

Запись на введение второго компонента вакцины осуществляется через 21 день после введения первой прививки. Дату и время врач назначает по согласованию с привившимся.

При себе нужен паспорт, СНИЛС, медполис. Прививку смогут сделать жители Казани.



В середине февраля заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков отвечал, что пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах, в том числе в казанском ЦУМе, пока не будут открывать. Первый пункт вакцинации открылся в ТЦ «Мега» 15 февраля. На прошлой неделе Жаворонков сообщил, что еще один пункт вакцинации откроется в ТЦ «Южный». Вопрос о проведении вакцинации в торговых комплексах рассматривают и в Набережных Челнах. В эту пятницу медпункты для желающих сделать прививку от COVID-19 откроют в торговых центрах в Нижнекамске.