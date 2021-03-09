В Татарстане коронавирус полностью вытеснил грипп

Фото: Максим Платонов (архив)

В республике до сих пор не зарегистрировано ни одного случая гриппа, сообщил на итоговой коллегии замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков. Правда, он считает, что это заслуга вакцинации — в прошлом году прививки от гриппа сделало 60% населения Казани.

— Это показатель того, как популяционный иммунитет может успешно решать вопросы с эпидемией… Этот модус нам необходимо уже сегодня отрабатывать в ситуации с ковидом. Именно вакцинация может и должна нас с вами спасти от третьей, четвертой-пятой волн заболеваемости этим недугом, сохранив значительно количество жизней, — подчеркнул Жаворонков.

Он сообщил, что планируется провакцинировать от коронавируса более 550 тыс. казанцев.

Напомним, что казанцев прививали от гриппа в том числе и на выходах из станций казанского метро. Им вводили вакцину «Совигрипп». Она содержит три штамма гриппа — по рекомендации ВОЗ на этот год. Всего от гриппа было привито 61% населения РТ. Вакцинация завершилась в декабре 2020 года.