«Росконгресс» решил не отменять в этом году Петербургский экономический форум

«Росконгресс» решил не отменять в этом году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Он пройдет 2—5 июня, сообщается на сайте организатора форума.

«С учетом мнения экспертов о том, что Россия и мир находятся сейчас «в точке постпандейминого перелома» и потребности мирового сообщества в стабилизации эпидемиологической обстановки, которая возможна благодаря всеобщей вакцинации и формированию коллективного иммунитета, считаем возможным проведение Петербургского международного экономического форума 2—5 июня 2021 года», — цитируют на сайте «Росконгресса» советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.

Сообщается, что мероприятие пройдет с учетом действующих мер безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, что в прошлом году Петербургский международный экономический форум отменили из-за пандемии коронавируса.



Ольга Плешкова