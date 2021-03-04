Ученые рассказали о первых случаях «вечного» заражения коронавирусом

В США врачи зафиксировали первые случаи «вечного» заражения коронавирусом. Следы вируса сохранялись в организмах пациентов, которые страдают лейкемией, больше шести месяцев.

Речь идет о молодом человеке, а также мальчике и девочке дошкольного возраста. Ученые из Университета Южной Калифорнии подчеркнули, что люди с подорванной иммунной системой очень уязвимы перед COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

«Вечное» нахождение вируса в организме повышает вероятность того, что он станет неуязвимым для антител благодаря новым мутациям, передает слова врачей medRxiv.

Ранее на севере Италии, в Брешии, обнаружили новую мутацию коронавируса — нигерийский штамм. Для данного штамма характерны мутации, против которых существующие на сегодняшний день вакцины могут быть неэффективны. В Брешии вновь растет число заражений, это ведет к ужесточению карантинных мер.



Татьяна Леухина