Ученые рассказали о первых случаях «вечного» заражения коронавирусом
В США врачи зафиксировали первые случаи «вечного» заражения коронавирусом. Следы вируса сохранялись в организмах пациентов, которые страдают лейкемией, больше шести месяцев.
Речь идет о молодом человеке, а также мальчике и девочке дошкольного возраста. Ученые из Университета Южной Калифорнии подчеркнули, что люди с подорванной иммунной системой очень уязвимы перед COVID-19.
«Вечное» нахождение вируса в организме повышает вероятность того, что он станет неуязвимым для антител благодаря новым мутациям, передает слова врачей medRxiv.
Ранее на севере Италии, в Брешии, обнаружили новую мутацию коронавируса — нигерийский штамм. Для данного штамма характерны мутации, против которых существующие на сегодняшний день вакцины могут быть неэффективны. В Брешии вновь растет число заражений, это ведет к ужесточению карантинных мер.
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