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Ученые рассказали о первых случаях «вечного» заражения коронавирусом

06:22, 04.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Ученые рассказали о первых случаях «вечного» заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В США врачи зафиксировали первые случаи «вечного» заражения коронавирусом. Следы вируса сохранялись в организмах пациентов, которые страдают лейкемией, больше шести месяцев.

Речь идет о молодом человеке, а также мальчике и девочке дошкольного возраста. Ученые из Университета Южной Калифорнии подчеркнули, что люди с подорванной иммунной системой очень уязвимы перед COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

«Вечное» нахождение вируса в организме повышает вероятность того, что он станет неуязвимым для антител благодаря новым мутациям, передает слова врачей medRxiv.

Ранее на севере Италии, в Брешии, обнаружили новую мутацию коронавируса — нигерийский штамм. Для данного штамма характерны мутации, против которых существующие на сегодняшний день вакцины могут быть неэффективны. В Брешии вновь растет число заражений, это ведет к ужесточению карантинных мер.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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