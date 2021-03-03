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Поступление вакцины «ЭпиВакКорона» в Татарстан ожидается в марте

13:44, 03.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Поступление вакцины «ЭпиВакКорона» в Татарстан ожидается в марте
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане продолжается активная вакцинация «Спутником V». Об этом сообщила вице-премьер республики Лейла Фазлеева, отметив, что препарат является эффективным.

По словам премьера, еще одна вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона» — должна поступить в республику в марте:

«Мы ждем ее в течение этой или в начале следующей недели. Как только эта вакцина поступит в республику, безусловно, оперативный штаб проинформирует всех о том, что она поступила».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, главный акушер-гинеколог Минздрава Татарстана Татьяна Шигабутдинова сообщала, что вакцинация от коронавируса необходима за 3—6 месяцев до планируемой беременности. Сама вакцина не может вызвать у женщины бесплодия. Врач призвала людей, в окружении которых есть беременные женщины и новорожденные, пройти вакцинацию в обязательном порядке.

ОбществоМедицина Татарстан
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