Главный акушер Минздрава РТ рассказала о вакцинации от COVID-19 во время беременности

Вакцинация от коронавируса необходима за 3—6 месяцев до планируемой беременности. Сама вакцина не может вызвать у женщины бесплодия, рассказала главный акушер-гинеколог Минздрава Татарстана Татьяна Шигабутдинова.

Она привела аналогию с гриппом и упомянула, что изначально беременным женщинам прививку не делали, а сейчас делают — тоже до определенного срока: «Да, женщины все равно болеют, но в более легкой форме. Кроме того, новорожденные дети в течение 6 месяцев защищены от гриппа».

Врач призвала людей, в окружении которых есть беременные женщины и новорожденные, сделать вакцинацию в обязательном порядке:

«Родители и мужья должны обязательно привиться от коронавируса. После 22-й недели может возникнуть риск преждевременных родов. Надо сказать, у беременных женщин состояние ухудшается молниеносно. Поэтому заботиться о состоянии ребенка и его матери в первую очередь должны их близкие».

Фото: realnoevremya.ru

В феврале Минздрав рекомендовал воздержаться от планирования беременности в течение трех месяцев после перенесенного коронавируса. Также Жаворонков посоветовал перед планированием беременности проверить уровень антител, а уже беременным отказаться от вакцинации.

Ранее Минздрав РФ обратил внимание, что заболеваемость коронавирусом среди беременных выше, чем в среднем по популяции. При этом заболевание у них протекает так же, как у остальных людей.