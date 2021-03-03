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Главный акушер Минздрава РТ рассказала о вакцинации от COVID-19 во время беременности

13:22, 03.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 2
Главный акушер Минздрава РТ рассказала о вакцинации от COVID-19 во время беременности
Фото: realnoevremya.ru

Вакцинация от коронавируса необходима за 3—6 месяцев до планируемой беременности. Сама вакцина не может вызвать у женщины бесплодия, рассказала главный акушер-гинеколог Минздрава Татарстана Татьяна Шигабутдинова.

Она привела аналогию с гриппом и упомянула, что изначально беременным женщинам прививку не делали, а сейчас делают — тоже до определенного срока: «Да, женщины все равно болеют, но в более легкой форме. Кроме того, новорожденные дети в течение 6 месяцев защищены от гриппа».

Врач призвала людей, в окружении которых есть беременные женщины и новорожденные, сделать вакцинацию в обязательном порядке:

«Родители и мужья должны обязательно привиться от коронавируса. После 22-й недели может возникнуть риск преждевременных родов. Надо сказать, у беременных женщин состояние ухудшается молниеносно. Поэтому заботиться о состоянии ребенка и его матери в первую очередь должны их близкие».

Фото: realnoevremya.ru

В феврале Минздрав рекомендовал воздержаться от планирования беременности в течение трех месяцев после перенесенного коронавируса. Также Жаворонков посоветовал перед планированием беременности проверить уровень антител, а уже беременным отказаться от вакцинации.

Ранее Минздрав РФ обратил внимание, что заболеваемость коронавирусом среди беременных выше, чем в среднем по популяции. При этом заболевание у них протекает так же, как у остальных людей.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:12
    Покажите пожалуйста многолетнее исследования, генетические исследования которые длятся 10 лет минимум, а нормальные исследования дает ли вакцина побочные эффекты на бесплодии может дать спустя только 100 лет.
    Превращайте обманывать людей.
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  • Анонимно 14:13
    ЛОЖ. Обман и геноцид населения за счет населения.
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