Главное к утру: обсуждение дороги от Куюков до М-7, санкции Евросоюза и потери Илона Маска
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро среды, 24 февраля:
- В выходные прошел ровно год, как в ночь на 23 февраля 2020-го в Казань прибыли первые зараженные коронавирусом. Спецборт МЧС привез в столицу Татарстана нескольких пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. В Казань привезли восемь человек, хотя не все были татарстанцами. У троих пассажиров лайнера выявили коронавирус. Их всех на две недели изолировали в одном из боксов инфекционной больницы.
- В Пестречинском районе Татарстана обсуждался проект обновления трассы М-7 между Богородским и Куюками. На встречу приехали жители двух населенных пунктов и глава Пестречинского района Ильхам Кашапов. Жители новых комплексов в Куюках уже давно ожидают строительства и реконструкции дороги — в настоящее время их связывает с цивилизацией лишь грунтовка. Чтобы доехать до Пестрецов или Казани, жители вынуждены ехать несколько километров через поле.
- Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор после встречи в Сочи, которая прошла накануне. В ходе разговора лидеры стран обсудили функционирование налоговой системы, усиление совместных оборонных систем, а еще работу СМИ в современных условиях.
- В выходные биткоин вырос в цене до $58 тысяч, однако на следующий день его стоимость на бирже криптовалют обрушилась больше чем на 12%. Курс «битка» рухнул ниже $50 тысяч. Из-за падения стоимости акций Tesla, вложившейся в биткоин, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял более $15 млрд — до $183 млрд.
- Министры иностранных дел стран Евросоюза согласились с необходимостью ввести персональные санкции против глав российских силовых ведомств в связи с решением посадить оппозиционера Алексея Навального. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Совет Евросоюза утвердит санкции в течение недели. Главы МИД стран ЕС решили рассматривать Россию как соседа, который действует как противник, отметил дипломат.
- Всемирная организация здравоохранения обсуждает с российскими властями выявление нового штамма птичьего гриппа А (H5N8), чтобы получить дополнительную информацию. Россия уведомила ВОЗ о случившемся через механизм Международных медико-санитарных правил.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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