Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор после встречи в Сочи, которая прошла накануне. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание «Белта».



В ходе разговора лидеры стран обсудили функционирование налоговой системы, усиление совместных оборонных систем, а еще работу СМИ в современных условиях.

До этого Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры на встрече в Сочи, где Лукашенко заявил, что надеется на восстановление автомобильного сообщения с РФ уже к лету этого года.

Маргарита Головатенко