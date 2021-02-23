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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

16:20, 23.02.2021
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Фото: wikimedia.org

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор после встречи в Сочи, которая прошла накануне. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание «Белта».

В ходе разговора лидеры стран обсудили функционирование налоговой системы, усиление совместных оборонных систем, а еще работу СМИ в современных условиях.

До этого Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры на встрече в Сочи, где Лукашенко заявил, что надеется на восстановление автомобильного сообщения с РФ уже к лету этого года.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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