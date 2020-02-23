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Появилось видео прибытия россиян с судна Diamond Princess в Казань

14:21, 23.02.2020
Появилось видео прибытия россиян с судна Diamond Princess в Казань
Фото: посольство РФ в Японии

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео прибытия в Казань самолета МЧС, на борту которого прилетели россияне, находившиеся на карантине на круизном лайнере Diamond Princess в Японии из-за вспышки нового типа коронавируса.

Ранее «Реальное время» опубликовало фоторепортаж из инфекционной больницы, куда доставлены прибывшие с судна.

В казанском Кремле сообщили, что все восемь человек чувствуют себя хорошо. Несмотря на то что среди них есть трое инфицированных, повышенной температуры ни у кого нет.

Общество Татарстан
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