Биткоин рухнул ниже $50 тысяч

В понедельник стоимость биткоина на бирже криптовалют обрушилась больше чем на 12%. Курс «битка» рухнул ниже $50 тысяч.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, за сутки биткоин дешевел на 13,45% — до 49,5 тысячи долларов.

Накануне криптовалюта побила очередной рекорд и поднялась в цене выше $58 тысяч.

Ранее блокчейн-консультант, сооснователь проектов UniDAO и Solomonic Денис Смирнов допустил, что курс биткоина может пройти период коррекции. С другой стороны, предпосылок для резкого падения нет, пока спрос на цифровую валюту будет расти, а предложение — падать, добавил эксперт.