Год назад в Казани появились первые заразившиеся COVID-19

Ровно год назад, в ночь на 23 февраля 2020-го, в Казань прибыли первые зараженные коронавирусом. Спецборт МЧС привез в столицу Татарстана нескольких пассажиров круизного лайнера Diamond Princess.

В Казань привезли восемь человек, хотя не все из них были татарстанцами.

У троих пассажиров лайнера выявили коронавирус. Их всех на две недели изолировали в одном из боксов инфекционной больницы.

Фото: tatarstan.ru

«Реальное время» подробно описывало, как выстроена работа РКИБ при столкновении с вирусом. Казанским врачам одним из первых пришлось работать с SARS-CoV-2. Медперсонал тоже оказался заперт в больнице на время карантина.

14-дневный карантин завершился 8 марта. В этот день все пациенты были выписаны.