Год назад в Казани появились первые заразившиеся COVID-19
Ровно год назад, в ночь на 23 февраля 2020-го, в Казань прибыли первые зараженные коронавирусом. Спецборт МЧС привез в столицу Татарстана нескольких пассажиров круизного лайнера Diamond Princess.
В Казань привезли восемь человек, хотя не все из них были татарстанцами.
У троих пассажиров лайнера выявили коронавирус. Их всех на две недели изолировали в одном из боксов инфекционной больницы.
«Реальное время» подробно описывало, как выстроена работа РКИБ при столкновении с вирусом. Казанским врачам одним из первых пришлось работать с SARS-CoV-2. Медперсонал тоже оказался заперт в больнице на время карантина.
14-дневный карантин завершился 8 марта. В этот день все пациенты были выписаны.ОбществоМедицина Татарстан
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