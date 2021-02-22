Работы по реконструкции трассы М-7 Богородское — Куюки планируют осуществить в этом году

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В Пестречинском районе Татарстана обсуждался проект обновления трассы М-7 Богородское-Куюки — на встречу приехали жители двух населенных пунктов и глава Пестречинского района Ильхам Кашапов. Об этом сообщают новости телеканала «ТНВ».

Жители новых жилых комплексов в Куюках уже давно ожидают строительства и реконструкции дороги — в настоящее время их связывает с цивилизацией лишь грунтовка. Чтобы доехать до Пестрецов или Казани, жители вынуждены ехать несколько километров через поле.

По словам главы муниципалитета Ильхама Кашапова, существующая дорога не соответствует нормам безопасности. Для защищенности жителей необходимо оборудовать дорогу светофорами, пешеходными переходами, лежачими полицейскими, а еще предусмотреть тротуары.

Некоторые жители сел выразили обеспокоенность возможным увеличением трафика в случае реконструкции дороги. Однако, по словам Кашапова, он может и сократиться — это станет возможным с постройкой школы в Куюках, тогда родителям не придется возить детей в Казань или Богородское.

«Сегодня Куюки полностью отрезаны от возможности посещать МФЦ, РОНО района, поликлинику. Мы должны их права не ущемлять в этом плане», — отметил Кашапов.

Работы по реконструкции дороги планируют осуществить уже в этом году. После реконструкции дороги планируется запуск автобусного сообщения между поселками, включая школьный автобус.

Напомним, на встрече было решено создать рабочую группу по строительству и реконструкции дороги Куюки — Богородское. В нее войдут жители деревни Куюки, села Богородское и представители администрации.



Маргарита Головатенко