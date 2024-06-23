День в истории 23 июня: операция «Багратион», возрождение Олимпиады, Сабантуй и закрытие Игр БРИКС
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 23 июня 2024 года
Сегодня в Казани состоится праздник Сабантуй, который совместит в себе церемонии закрытия Игр БРИКС и Всероссийской детской фольклориады. 10 лет назад Болгарский историко-археологический комплекс включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 130 лет назад было возрождено олимпийское движение. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- В Казани состоится татарский народный праздник Сабантуй. Он совместит в себе церемонии закрытия Игр БРИКС и Всероссийской детской фольклориады.
- Стартует VIII городской православный фестиваль «Духов день в Суконной слободе». Он продлится 23—24 июня.
Кто родился: офтальмолог Эмилиан Адамюк и поэтесса Анна Ахматова
- 1839 — один из основоположников отечественной офтальмологии Эмилиан Адамюк (скончался 18 сентября 1906 года). В Казани он окончил медицинский факультет университета и стал преподавать на кафедре хирургии и офтальмологии, открыл в городе глазную клинику, написал «Руководство к изучению болезней глаза».
- 1889 — Анна Горенко — будущая поэтесса Серебряного века Анна Ахматова (скончалась 5 марта 1966 года). Писать стихи она начала в 11 лет. «Назвали меня Анной в честь бабушки Анны Егоровны Мотовиловой. Ее мать была чингизидкой, татарской княжной Ахматовой, чью фамилию, не сообразив, что собираюсь быть русским поэтом, я сделала своим литературным именем», — вспоминала она. Творчество Ахматовой получило широкое признание, ее номинировали на Нобелевскую премию. Поэтесса стала обладательницей литературной премии «Этна-Таормина» в Италии, а оксфордский университет присвоил ей степень почетного доктора литературы.
- 1912 — английский математик Алан Тьюринг (скончался 7 июня 1954 года). Он разработал понятие абстрактной цифровой вычислительной машины, получившей впоследствии название «машины Тьюринга», которая легла в основу теории алгоритмов и сегодня описывается во всех учебниках по математической логике и информатике. В память о выдающемся ученом вручается премия Тьюринга — самая престижная премия в информатике.
- 1965 — советский и российский эстрадный певец Валерий Меладзе. Первым его хитом стала песня 1992 года «Не тревожь мне душу, скрипка…», а еще через 2 года вышел альбом «Сэра», который сделал Меладзе знаменитым. На сегодняшний день у исполнителя вышло девять студийных альбомов.
Кто скончался: художник Карл Брюллов и телеведущий Виктор Балашов
- 1852 — русский художник Карл Брюллов (родился 23 декабря 1799 года). Видел в искусстве силу, способную возвысить личность в экстремальных ситуациях действительности — войнах, революциях, стихийных бедствиях. Более шести лет он работал над полотном «Последний день Помпеи». Также Брюллов занимался преподаванием. Среди его учеников — Айвазовский, Федотов, Ге, Шевченко.
- 2022 — советский и российский эстрадный певец Юрий Шатунов (родился 6 сентября 1973 года). Невероятная по масштабу слава обрушилась на исполнителя, когда ему было лишь тринадцать лет. Известность пришла к талантливому подростку практически сразу после первых выступлений в составе группы «Ласковый май» в 1986 году. Хитами стали их песни «Белые розы», «Лето» и «Седая ночь».
- 2019 — советская и российская актриса Александра Дорохина (родилась 17 апреля 1941 года). Снималась в фильмах «Бабье царство», «Неисправимый лгун», «Двенадцать стульев», «Про Красную Шапочку», «Кин-дза-дза», «Пьеса для пассажира», «Девять признаков измены», сериале «Кулагин и партнеры».
- 2021 — советский телеведущий Виктор Балашов (родился 24 декабря 1924 года). Много лет работал на Центральном телевидении, где вел множество передач, среди которых наиболее известные — «Голубой огонек», «Космический огонек», «Эстафета новостей», «Новости». Он был одним из первых ведущих программы «Время», причем даже в этой серьезной передаче, стараясь уйти от официоза, он говорил с аудиторией доверительным тоном. Как главный диктор страны, Балашов объявлял все самые важные события в СССР. Именно он сообщил стране о полете Юрия Гагарина, а космонавтов советско-американской станции «Союз-Аполлон» он напутствовал вместо заболевшего генсека ЦК КПСС: «Желаю успешного выполнения намеченной программы и благополучного возвращения на землю. Леонид Брежнев».
Праздники: Олимпийский день и День госслужбы ООН
- Международный Олимпийский день. Праздник отмечается в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. Исторической предпосылкой для выбора даты праздника послужило следующее событие. В июне 1894 года в Париже состоялся Международный атлетический конгресс по проблемам физического воспитания, в котором участвовали представители 12 стран. 23 июня свой доклад представил энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. В нем он познакомил собравшихся с разработанными им организационными основами Олимпийских игр.
- Международный день вдов. Эта дата дает возможность уделить внимание тяжелому положению женщин и детей, оставшихся без мужской опоры. По данным ООН, на сегодняшний день общее количество вдов в мире составляет более 258 миллионов человек, при этом каждая десятая женщина живет в условиях крайней нищеты.
- День государственной службы ООН. Организация призвала государства — члены ООН организовывать в этот день специальные мероприятия, освещающие значение и вклад государственной службы в процесс развития общества и проводить награждение государственных служащих.
- День балалайки. Идея праздника родилась у президента Российского клуба музыкантов-народников Дмитрия Белинского. Историческим основанием для выбора даты стало первое документальное упоминание о балалайке в документе «Память из Стрелецкого приказа в малороссийский приказ», который датируется 23 июня 1688 года.
- Троица. Один из главных христианских праздников — День Святой Троицы — отмечается на 50-й день после Пасхи.
События в истории: операция «Багратион», Болгар — в Списке ЮНЕСКО, дело Пригожина
- 1868 — в США изобретатель Кристофер Шоулз и его компаньон Карлос Гидден запатентовали первую в мире пишущую машинку. Устройство, соразмерное письменному столу, печатало только большими буквами, а бумага пряталась внутри, из-за чего набирающий текст не мог видеть результат своего труда. Шоулз, не имевший средств для запуска производства своей машинки, продал права на нее известному конструктору-оружейнику Филу Ремингтону, и уже 1 марта 1873 года компания Remington and Sons начала выпускать доработанное устройство в Нью-Йорке под названием Remington №1.
- 1894 — был создан комитет для реализации решений конгресса — Международный олимпийский комитет. В него вошли представители от 12 стран-участниц, в том числе из России, Греции, Франции, Дании, Испании, Италии, Англии, США.
- 1944 — в ходе Великой Отечественной войны началась операция «Багратион». Она стала одной из крупнейших военных операций за всю историю человечества. В операции приняли участие более 2,5 млн человек с обеих сторон. Завершилась она 29 августа 1944 года освобождением от немецких захватчиков Белоруссии, части Прибалтики и восточных районов Польши.
- 1945 — директором Казанской консерватории, созданной по распоряжению Совнаркома СССР от 13 апреля того же года, назначили композитора, основоположника татарской профессиональной музыки Назиба Жиганова. Учреждение, которое сейчас носит его имя, он возглавлял более 40 лет. «С именем Назиба Жиганова неразрывно связаны создание средней специальной музыкальной школы для одаренных детей при консерватории, появление в Казани симфонического оркестра и другие значительные свершения в истории музыкальной культуры Татарстана», — отмечал в своем обращении в связи со 100-летием со дня рождения композитора президент Татарстана Рустам Минниханов.
- 1964 — был запатентован гимнастический обруч — Hula-Hoop. Идею подсказал заезжий житель Австралии, поведавший, что в его стране на уроках физкультуры дети крутят бамбуковые обручи вокруг талии. Недолго думая, британцы Артур Мерлин и Ричард Кнерр разработали собственную версию кольца. Вскоре их компания Wham-O стала производить по 20 тысяч хула-хупов в день на фабриках в семи странах.
- 1987 — в московском кинотеатре «Мир» состоялась премьера фильма «Человек с бульвара Капуцинов». Лента была продана в 30 стран мира. Только в СССР за год ее посмотрели 60 млн человек. Картина была удостоена призов многих международных кинофестивалей. По сюжету главный герой открывает в захолустном ковбойском городке кинотеатр и тем самым кардинальным образом изменяет жизнь местных обывателей, прозябающих в беспробудном пьянстве и ежедневных драках.
- 2000 — Казань впервые в качестве президента России посетил Владимир Путин. Визит главы государства начался по-деловому: с совещания по ликвидации последствий урагана, прокатившегося по Татарстану за несколько дней до его прилета. Как сообщала пресс-служба Кремля, власти обсуждали первоочередную помощь жертвам стихии. Не обошлось и без лестных слов в адрес Татарстана — его законодательство по защите пострадавших в таких ситуациях признали эффективнее федеральных норм.
- 2014 — Болгарский историко-археологический комплекс включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО решением 38-й сессии комитета организации. «Археологические исследования этого бесценного памятника истории и культуры принесли не только большое количество уникальных находок, представленных значительными музейными коллекциями, но и открыли историю государства Волжской Булгарии, являвшейся вратами торговли между Востоком и Западом», — обратила на этот факт внимание генеральный секретарь Национального комитета по делам ЮНЕСКО Казахстана Асель Утегенова. В списке ЮНЕСКО Болгар стал 1002-м объектом.
- 2016 — граждане Великобритании на общенациональном референдуме проголосовали за выход королевства из Европейского союза. Ранее дата Брексита сдвигалась из-за разногласий ведущих партий парламента. Решение поддержали 51,9% проголосовавших.
- 2023 — под санкции Евросоюза попали несколько казанских предприятий: Казанский вертолетный завод (КВЗ), «Ак Барс Холдинг», судостроительная корпорация «Ак Барс», КАМАЗ и завод «Элекон». Список пополнили уроженец Казани, начальник Главного штаба Сухопутных войск — первый замглавнокомандующего Сухопутными войсками Александр Лапин, а также вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева и министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.
- 2023 — после заявления от имени Евгения Пригожина возбуждено дело о призыве к вооруженному мятежу. В социальных сетях начали распространяться сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В Минобороны России заявили, что все они не соответствуют действительности.
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