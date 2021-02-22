Евросоюз введет персональные санкции из-за уголовного преследования Навального
Министры иностранных дел стран Евросоюза согласились с необходимостью ввести персональные санкции против глав российских силовых ведомств в связи с решением посадить оппозиционера Алексея Навального.
Главы европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Совет Евросоюза утвердит санкции в течение недели, передает ТАСС. Главы МИД стран ЕС решили рассматривать Россию как соседа, который действует как противник, отметил дипломат.
По данным агентства Reuters, санкции будут введены против главы российского Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова, директора Национальной гвардии Виктора Золотова и генерального прокурора России Игоря Краснова.
Напомним, 20 февраля суд признал законным решение заменить Навальному условный срок на реальный. Он должен провести в колонии 2,5 года. Кроме того, суд обязал политика выплатить 850 тыс. рублей по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
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