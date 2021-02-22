Биткоин вырос в цене до $58 тысяч

Вечером в воскресенье цена биткоина превысила $58 тысяч. Криптовалюта обновила очередной исторический максимум.

Около 23.00 стоимость биткоина достигла $58,1 тысячи, следует из данных портала Coindesk. Однако к 00.00 криптовалюта оценивалась в $57,7 тысячи.

Ранее блокчейн-консультант, сооснователь проектов UniDAO и Solomonic Денис Смирнов допустил, что курс биткоина может пройти период коррекции. С другой стороны предпосылок для резкого падения нет, пока спрос на цифровую будет расти, а предложение — падать, добавил эксперт.

В прошлом году криптовалюта начала расти и достаточно быстро не просто отыграла свое катастрофическое падение прошлых лет, но и больше чем в два раза превысила предыдущие максимальные показатели.