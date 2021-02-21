ВОЗ изучает данные о заражении россиян новым видом птичьего гриппа H5N8

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Всемирная организация здравоохранения обсуждает с российскими властями выявление нового штамма птичьего гриппа А (H5N8), чтобы получить дополнительную информацию. Россия уведомила ВОЗ о случившемся через механизм Международных медико-санитарных правил.

«Это будет первый случай инфицирования людей H5N8, если он получит подтверждение», — заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич.

На сегодняшний день известно, что у заразившихся отсутствовали симптомы заболевания. Нет и подтвержденных фактов передачи вируса от человека человеку, пишет ТАСС. После изучения информации о заболевании ВОЗ даст оценку воздействия случившегося в России на общественное здравоохранение.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, у семи сотрудников птицефабрики на юге России выявили птичий грипп нового типа. Там в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована его вспышка.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание, что это был первый в мире подтвержденный случай инфицирования людей вирусом гриппа птиц A(H5N8).



Директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что уже сегодня в России можно приступить к разработке тест-системы, позволяющей оперативно выявлять случаи заражения человека вирусом птичьего гриппа H5N8, а также вакцины.

Татьяна Демина