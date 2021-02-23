Илон Маск потерял $15 млрд и статус самого богатого человека после падения курса биткоина

Фото: flickr.com / Daniel Oberhaus

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял более $15 млрд — до $183 млрд из-за падения стоимости акций Tesla, вложившейся в биткоин. Так, бизнесмен снова потерял статус богатейшего человека в мире по версии агентства Bloomberg.



Бумаги Tesla подешевели на 8,6% — это самое существенное падение с сентября. Это связывают с комментариями Маска в Twitter о довольно высоком курсе ВТС. Комментарий был опубликован спустя две недели после того, как стало известно о вложениях компанией в криптовалюту на $1,5 млрд. Тогда стоимость биткоина выросла на 23%.

В списке богатейших людей Маск уступил место основателю Amazon Джеффу Безосу — его состояние на данный момент оценивается в $186 млрд. Стоит отметить, что в связи с колебаниями стоимости акций Tesla Маск и Безос сменяли друг друга в рейтинге, сообщает РБК.

Фото: pixabay.com

В понедельник стоимость биткоина на бирже криптовалют обрушилась больше чем на 12%. Курс «битка» рухнул ниже $50 тысяч.

Напомним, «Реальное время» публиковало материал об Илоне Маске и перспективах роста его компаний.

Маргарита Головатенко