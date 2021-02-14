Главное о коронавирусе на 14 февраля: увеличение числа пунктов вакцинации в РТ, COVID-19 у норок в Польше

В Минобрнауки РТ удалили новость о том, что родителям можно посещать утренники в детсадах

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 71 новый случай COVID-19. Всего на 12 февраля в Татарстане зарегистрировано 17 167 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 13 695 человека, в том числе 13 за минувшие сутки. Умерли за весь период 297 человек.



В Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали 5 698 человек. Всего вакцину от COVID-19 получили 40 823 татарстанцев. Прививку второй дозой вакцины сделали 8 839 человек. Использовано 50,3% из 81 122 комплектов доз.

Запаса вакцины от коронавируса в Татарстане хватит на неделю, к такому выводу пришли СМИ. По данным республиканского Минздрава, в республике осталось 40,3 тыс. доз вакцины. При достигнутом темпе вакцинации около 5,7 тысяч человек в день запаса вакцины хватит примерно на неделю.

В Татарстане зафиксировано снижение темпа прироста новых случаев заболевания COVID-19 — до 0,4%. Это один из лучших показателей в стране, сообщил вчера на совещании в Доме правительства РТ президент республики Рустам Минниханов.



Фото: Максим Платонов

В городах и районах Татарстана сейчас развернуто 103 пункта для вакцинации от коронавируса. Их число планируется увеличить до 250. Сейчас в листе ожидания на прививку находятся более 6 тысяч человек.

Роспотребнадзор Татарстана отчитался о проверке вузов. Ситуация в высших учебных заведениях заметно улучшилась: требования профилактики строго соблюдаются в 26 вузах из 27, заявили на субботнем совещании. Всего за неделю было проверено 610 объектов, из них в 43 были выявлены нарушения. Работа одного объекта общественного питания в Менделеевском районе приостановлена.

Минобрнауки Татарстана удалило со своего сайта информацию о том, что родителям разрешили приходить на утренники в детские сады. «Указанной новости на сайте не найдено», — сообщается при попытке кликнуть на ссылку ранее опубликованного сообщения. Почему была удалена информация — не сообщается.



Накануне в Татарстане подтвердился еще один случай смерти от COVID-19. От инфекции умер 73-летний мужчина. Число летальных случаев от коронавируса в республике за весь период достигло 297.

Фото: Илья Репин

Россия справилась с пандемией коронавируса лучше, чем Европа и США, считает Путин

За последние сутки в России выявлен 14 185 новых случаев коронавируса, выздоровели 15 194 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 4 071 883, а выздоровевших — до 3 593 101 человек.



Зафиксировано 430 летальных исхода. За весь период в стране от коронавируса умерли 80 126 человек.



На сегодняшний день в России проведено более 106,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 377 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 631 тыс. человек.



Президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами СМИ отметил, что РФ удалось намного лучше мобилизовать здравоохранение и промышленность для борьбы с пандемией, чем Европе и США. «Исходили из того, что мы никчемные и звать нас никак, мы ничего не сможем сделать», — пояснил он. «Но мы смогли — и лучше, чем в других странах», — заявил глава государства.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова выразила мнение, что с приходом тёплой погоды в России может начаться подъём заболеваемости COVID-19. Сейчас она идет на спад. Специалист опасается, что это «временное явление».

Фото: Максим Платонов

Ситуация с коронавирусом в российских школах непростая, но управляемая, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Ранее большинство школ вернулись к очным занятиям. Дистанционный формат обучения был вынужденным в связи с пандемией.

Коронавирус со временем может развить резистентность к препаратам, которые применяются при лечении пациентов с COVID-19, считает член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Коронавирус, обнаруженный у норок в Польше, может передаваться человеку

В мире коронавирусом нового типа на 10.37 (мск) заразились 108 535 897 человек, 2 393 707 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (27 574 207). На второй строчке — Индия (10 904 940), на третьей — Бразилия (9 809 754). На четвертом месте Великобритания (4 038 929) на пятом — Россия (4 012 538 данные университета отстают от российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (484 200). За ними следуют Бразилия (238 532), Мексика (173 771) и Великобритания (155 642).



Крупнейший авиаперевозчик Южной Кореи Korean Air начал предлагать «полеты в никуда» на фоне кризиса коронавируса. Пока что планируется один полет 27 февраля. Компания использует пассажирский самолет Airbus А380, маршрут представит собой путешествие из международного аэропорта Инчхон и обратно в него же. Самолет пролетит над Японским морем, Пусаном, островом Чеджудо, Корейским проливом.

Фото commons.wikimedia.org

Вакцина «Спутник V» прибыла в Венесуэлу. Вице-президент страны Делси Родригес выразила благодарность российской стороне за отправку препарата.

Пекин считает деструктивными действия Соединенных Штатов на международной арене, поскольку они «препятствуют международной борьбе с коронавирусом». Китайские дипломаты выразили надежду на то, что США «займут ответственную и прозрачную позицию», а также «предпримут реальные шаги» для оказания поддержки всеобщим мерам по противодействию пандемии. В субботу Вашингтон заявил, что Китаю необходимо предоставить данные о распространении COVID-19 с самых первых дней вспышки инфекции.

В американском штате Орегон по меньшей мере четыре человека заразились коронавирусом, несмотря на то, что были привиты двумя дозами вакцины. По данным местных СМИ, во всех случаях заразившиеся либо не испытывают никаких симптомов, либо переносят болезнь в легкой форме.

Уже в этом году на рынке могут появиться универсальные вакцины, которые должны быть эффективны против различных штаммов коронавируса. Их разрабатывают в Великобритании.

Штамм коронавируса, обнаруженный у норок на ферме на севере Польши, может передаваться человеку и наоборот. Такое заявление сделало министерство сельского хозяйства страны.

Татьяна Леухина