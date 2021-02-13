В Татарстане прививку от коронавируса сделали более 40 тысяч человек

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали 5 698 человек. Всего вакцину от COVID-19 получили 40 823 татарстанцев. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Прививку второй дозой вакцины сделали 8 839 человек. Использовано 50,3% из 81 122 комплектов доз.

За минувшие сутки зарегистрировали 70 новых случаев COVID-19 в республике. Всего — 17 096.

Фото: Максим Платонов

С понедельника, 15 февраля, пункт вакцинации от коронавирусной инфекции откроется в казанской «Меге». Он будет работать с 10:00 до 20:00. В этом пункте ожидается вакцинировать до 150 человек в день. Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков допустил, что они могут появиться и в других торговых комплекса города, если соответствующий интерес будет у жителей.

Татьяна Леухина