Минобр Татарстана удалил информацию о разрешении проводить утренники с родителями

Минобрнауки Татарстана удалило со своего сайта информацию о том, что родителям разрешили приходить на утренники в детские сады.

«Указанной новости на сайте не найдено», — сообщается при попытке кликнуть на ссылку ранее опубликованного сообщения.

Почему была удалена информация, и значит ли это, что со снятием ограничения в ведомстве поспешили, не сообщается. Официального опровержения снятия ограничений пока не опубликовано.

Ранее президент Татарстана поставил в пример школы и детсады, где соблюдаются меры профилактики коронавируса.

Ольга Плешкова