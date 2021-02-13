В Татарстане остался недельных запас вакцины от коронавируса

Фото: Официальный Татарстан

Запаса вакцины от коронавируса в Татарстане хватит на неделю. К такому выводу пришел «Коммерсантъ».

Согласно данным Минздрава РТ, в республике осталось 40,3 тыс. доз вакцины. При достигнутом темпе вакцинации около 5,7 тысяч человек в день, запаса вакцины хватит примерно на неделю.

Фото: realnoevremya.ru

Всего в республике вакцинировались 40 823 человека. Прививку второй дозой вакцины сделали 8 839 человек. За сутки прививку от коронавируса сделали 5 698 человек.

Последняя партия вакцины поступила в Татарстан 4 февраля. Татарстан получил почти 50 тысяч доз вакцины «Спутник V».



Ольга Плешкова