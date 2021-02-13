Темпы прироста новых случаев коронавируса в Татарстане снизились до 0,4%

В Татарстане зафиксировано снижение темпа прироста новых случаев заболевания COVID-19 — до 0,4%. Это один из лучших показателей в стране, сообщил сегодня на совещании в доме правительства РТ президент республики Рустам Минниханов.

За текущую неделю Роспотребнадзор по РТ проверил 610 объектов, в 43-ех из них специалисты обнаружили нарушения. Было составлено 27 протоколов. А в Менделеевском районе РТ приостановили деятельность одного объекта общепита.

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Кроме того, ведомство завершило проверки вузов. Из 27 вузов в 26-ти строго соблюдаются все требования. «Нужно отдать должное, по соблюдению мер профилактики наши школы и детсады являются примером. Но контроль ослабевать нельзя», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 70 новых случаев коронавируса, за весь период в республике выявили 17 096 случаев. Выздоровели 50 пациентов, за все время — 13 682 татарстанцев. Сделали прививку 40 823 жителей республики.

Татьяна Леухина