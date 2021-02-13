Роспотребнадзор Татарстана: меры профилактики соблюдаются в 26 вузах из 27

Роспотребнадзор Татарстана завершил проверку вузов. Ситуация в высших учебных заведениях заметно улучшилась: требования профилактики строго соблюдаются в 26 вузах из 27, заявили сегодня на субботнем совещании.

Фото: tatarstan.ru

«Нужно отдать должное, по соблюдению мер профилактики наши школы и детсады являются примером. Но контроль ослаблять нельзя», — отметил работу президент Татарстана Рустам Минниханов.

Всего за неделю было проверено 610 объектов, из них в 43 были выявлены нарушения. Работа одного объекта общественного питания в Менделеевском районе приостановлена.



Ранее сообщалось, что темпы прироста новых случаев коронавируса в Татарстане снизились до 0,4%.

Ольга Плешкова