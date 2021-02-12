В Татарстане разрешили проводить утренники с родителями

В Татарстане разрешили родителям приходить на утренники в детские сады. Конечно, важным требованием остается соблюдение санитарно-эпидемиологических требований — термометрия, гигиеническая обработка рук на входе, соблюдение масочного режима, социальной дистанции, проведение дезинфекции в помещениях. Об этом сообщает Минобрнауки республики.



Ранее в Татарстане запрещали проводить утренники совместно с детьми и родителями в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой. Только в декабре сообщалось, что Татарстан находится в «желтой» зоне по распространению коронавируса.

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Напомним, жители Казани оценили меры, принятые правительством России в целях недопущения распространения коронавируса. По мнению 34% казанцев, их недостаточно, чтобы сохранить жизни и здоровье населения.

Избыточными существующие в России меры по сдерживанию роста заболеваемости COVID-19 посчитали 13% казанцев. Остальные 22% затруднились дать оценку мерам, принятым российскими властями.

Маргарита Головатенко