В Татарстане планируют увеличить число пунктов вакцинации от коронавируса до 250

В городах и районах Татарстана сейчас развернуто 103 пункта для вакцинации от коронавируса. Их число планируется увеличить до 250, об этом сообщил на республиканском совещании в Доме правительства РТ президент республики Рустам Минниханов.

Вакцинировались уже 40 823 жителя республики. В листе ожидания на прививку находятся более 6 тысяч человек, передает его слова пресс-служба главы республики.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане зафиксировано снижение темпа прироста новых случаев заболевания COVID-19 — до 0,4%. Это один из лучших показателей в стране.



Со следующего понедельника в Казани появится прививочный пункт в «Меге». Он будет работать с 10.00 до 20.00. Там смогут сделать прививку от коронавируса до 150 человек в день. В дальнейшем, если среди казанцев будет это популярно, пункты вакцинации появятся и в других торговых комплексах города.

Татьяна Леухина