Главное к утру: в Татарстане выросло количество бытовых пожаров, единый реестр нуждающихся в жилье
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 12 февраля.
- Минцифры РФ подготовило приказ, согласно которому в стране упразднят код «8» при междугородних звонках. Вместо него будет использоваться код «0». При международных вызовах нужно будет набирать «00». Новые правила начнут действовать с 2025 года.
- В Татарстане с начала года зафиксировано 285 пожаров в жилом секторе. По сравнению с тем же периодом прошлого года их количество выросло на 23%. Ситуацией озаботились в республиканском МЧС. Бытовые пожары в этом году уже унесли жизни 28 человек, что на четыре случая больше, чем в прошлом году, в том числе жизни двоих несовершеннолетних детей. Еще 20 человек получили травмы различной степени тяжести, из них пятеро — это дети.
- Гузель Сагитова, покидающая пост директора татарского ТЮЗа им. Кариева, перейдет на работу в исполком Казани. Она займет пост заместителя руководителя исполкома. По данным источника «Реального времени», знакомого с ситуацией, Сагитова будет курировать вопросы социальной сферы.
- Минстрой РФ собирается создать единый реестр, в который будут собираться данные о гражданах, нуждающихся в жилье. Эта система позволит планировать расходы федерального бюджета. На сегодня льготники в среднем ждут квартиры до 20 лет.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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