В Татарстане почти на четверть выросло количество пожаров в жилом секторе

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане с начала года зафиксировано 285 пожаров в жилом секторе. По сравнению с тем же периодом прошлого года их количество выросло на 23%.

«Прошедший период текущего 2021 года отмечается сложной ситуацией, связанной с бытовыми пожарами», — заявил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы татарстанского главка МЧС России Алексей Пашин.

Бытовые пожары в этом году уже унесли жизни 28 человек, что на четыре случая больше, чем в прошлом году, в том числе жизни двоих несовершеннолетних детей. Еще 20 человек получили травмы различной степени тяжести, из них пятеро — это дети, сообщается на сайте МЧС Татарстана.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану (архив)

В ГУ МЧС по РТ отмечают, что основные причины гибели людей связаны с нарушением правил пожарной безопасности, в том числе с неосторожным обращением с огнем, например, при курении. По этой причине в республике погибли 14 человек, что составляет 50% от общего числа погибших на пожарах людей.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Татарстане выросло количество погибших на пожарах и в результате происшествий на воде. Число этих жертв превысило показатели последних пяти лет. В МЧС Татарстана негативный тренд связали с эпидемией COVID-19, вынудившей жителей республики больше проводить времени дома.

