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Директор татарского ТЮЗа станет заместителем руководителя исполкома Казани

20:18, 11.02.2021
Директор татарского ТЮЗа станет заместителем руководителя исполкома Казани
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Гузель Сагитова, покидающая пост директора татарского ТЮЗа им. Кариева, перейдет на работу в исполком Казани. Она займет пост первого заместителя руководителя исполкома.

По данным источника «Реального времени», знакомого с ситуацией, Сагитова будет курировать вопросы социальной политики и гражданской защиты.

Напомним, сегодня стало известно, что Сагитова уходит с должности. Ее место займет Луиза Янсуар.

ОбществоКультураВласть Татарстан
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