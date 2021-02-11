Директор татарского ТЮЗа станет заместителем руководителя исполкома Казани
Гузель Сагитова, покидающая пост директора татарского ТЮЗа им. Кариева, перейдет на работу в исполком Казани. Она займет пост первого заместителя руководителя исполкома.
По данным источника «Реального времени», знакомого с ситуацией, Сагитова будет курировать вопросы социальной политики и гражданской защиты.
Напомним, сегодня стало известно, что Сагитова уходит с должности. Ее место займет Луиза Янсуар.ОбществоКультураВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым