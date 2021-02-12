Российские власти собираются объединить все данные о нуждающихся в квартирах
Минстрой РФ собирается создать единый реестр, в который будут собираться данные о гражданах, нуждающихся в жилье. Эта система позволит планировать расходы федерального бюджета.
На сегодня льготники в среднем ждут квартиры до 20 лет, пишут «Известия». Федералы выделяют деньги регионам по общей заявке.
Новый инструмент предотвратит возможные ошибки в заявках и позволит проконтролировать срок и качество исполнения государственных обязательств.
В реестр планируют включить граждан, нуждающихся в обеспечении жильем за счет средств федерального бюджета. Речь идет о пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, вынужденных переселенцах, выезжающих из районов Крайнего Севера, инвалидах и семьях с детьми-инвалидами, ветеранах Великой Отечественной войны и боевых действий и других категориях, сообщили в Минстрое.
В семи пилотных регионах России запустили цифровой сервис строительства домов индивидуального жилищного строительства на едином портале госуслуг. В Татарстане этот проект также будет работать.НедвижимостьОбществоВласть
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