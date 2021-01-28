Новости общества

12:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Главное о коронавирусе на 28 января: ЕГЭ по сценарию прошлого года, Билл Гейтс прогнозирует новую пандемию

11:00, 28.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Главное о коронавирусе на 28 января: ЕГЭ по сценарию прошлого года, Билл Гейтс прогнозирует новую пандемию
Фото: Максим Платонов

Снижение инвестиций

В Татарстане за последние сутки официально зарегистрированы 83 заболевших коронавирусом. Всего на 28 января в Татарстане зарегистрировано 15 790 случаев COVID-19.

За сутки выздоровели 96 человек, всего с начала пандемии выздоровели 12 234 человека. Умерли за весь период 252 человека.

  • В Татарстане от коронавируса умер президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Ренат Залютдинов. Он проходил лечение в казанской горбольнице №7, но, несмотря на усилия врачей, не справился с болезнью.
  • На фоне пандемии коронавируса иностранные инвестиции в экономику Татарстана упали «многократно», рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. Объем поступивших из-за рубежа инвестиций за 9 месяцев составил 376,4 млн долларов. Однако в целом вложения в основной капитал республики по итогам года снизились только на 6%.
  • В Татарстане подтвердилось еще пять случаев смерти от COVID-19. Общее количество смертельных случаев в республике достигло 252.
От коронавируса умер президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Ренат Залютдинов. Фото: Роман Хасаев

ЕГЭ с ограничениями

За последние сутки в России выявили 19 138 новых случаев коронавируса, выздоровели 26 775 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 3 793 810 человек, а выздоровевших — до 3 229 258 человек.

Зафиксировано 575 смертей за сутки. За весь период в России от коронавируса умер 71 651 человек.

В России на сегодняшний день проведено более 100,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 397 тысяч за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 646 312 человек.

  • Рособрнадзор собирается провести ЕГЭ в 2021 году по сценарию 2020-го. Противоэпидемические нормы будут соблюдены и в этом году.
  • Президент РФ Владимир Путин выступил на экономическом форуме в Давосе, где предупредил о риске конца цивилизации. Он заявил, что пандемия COVID-19 обострила проблемы и дисбалансы, ранее накопившиеся в мире.
Владимир Путин выступил на экономическом форуме в Давосе, где предупредил о риске конца цивилизации. Фото: kremlin.ru
  • В Роспотребнадзоре рассказали, что дети составляют 8—10% в структуре заболевших коронавирусом в стране. Большая часть среди них приходится на подростков в возрасте от 13 до 15 лет.
  • В России увеличилось число пациентов с тяжелой формой COVID-19. Их доля выросла на 3%, сообщили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
  • В Крыму продлили запрет на развлекательные мероприятия. Он будет действовать минимум до 1 марта.
  • Власти Псковской области продлили ограничения из-за угрозы распространения коронавируса. Кафе на заправках разрешили работать по ночам.
  • В Курской области смягчили ограничения для кафе и ресторанов. С 5 февраля они смогут работать до часу ночи по пятницам и субботам.
  • Сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, вирусолог Феликс Ершов заявил, что пандемия идет на спад во всем мире. Она завершится, когда 70—80% человечества «проконтактируют» с вирусом.
  • В то же время главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико предположил, что SARS-CoV-2 станет пятым сезонным коронавирусом. Он считает, что искоренить этот вирус не удастся.
  • Казахстан начал производство первой партии вакцины «Спутник V». Ее объем составит 90 тысяч доз.
  • Сегодня первая партия российской вакцины прибудет в Боливию, тот же самолет везет и партию препарата для Аргентины.
Сегодня первая партия российской вакцины прибудет в Боливию, тот же самолет везет и партию препарата для Аргентины. Фото: Минздрав РТ
  • В Саратове сложил полномочия депутат областной думы Дмитрий Чернышевский, предложивший сменить правительство региона из-за проблем в здравоохранении, обострившихся в условиях пандемии коронавируса. Этим летом он прославился после драки в региональном парламенте.
  • Мэрия Омска пожаловалась на отключение отопления в ковидной больнице. По версии администрации, компания «Теплогенерирующий комплекс» допустила неоднократные отключения тепла и горячей воды в горбольнице №11.
  • На фоне пандемии коронавируса россияне стали чаще расплачиваться смартфонами и «умными» часами, подсчитали аналитики. Среди опрошенных только 7% не пользуются современными способами оплаты.
В Италии врача подозревают в убийстве пациентов с коронавирусом ради освобождения коек. Фото facebook.com

Убийства ради коек

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 100 869 345 человек, 2 174 486 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (25 598 062). На второй строчке — Индия (10 701 193), на третьей — Бразилия (8 996 876). Россия на четвертом месте (3 733 692, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Великобритания (3 725 637).

Больше всего смертей зафиксировано в США (429 195). За ними следуют Бразилия (220 161), Индия (153 639), Мексика (153 639) и Великобритания (102 085).

  • В Италии врача подозревают в убийстве пациентов с коронавирусом ради освобождения коек. Минимум двое пожилых мужчин скончались от передозировки пропофолом — сильнодействующим анестетиком. Власти считают, что препарат, угнетающий дыхание, мог ввести врач. Расследуются еще четыре подобных случая.
  • Из-за пандемии коронавируса проведение Каннского кинофестиваля перенесли с мая на 6—17 июля 2021 года. Прошлый фестиваль был отменен по тем же причинам.
  • «Британский» штамм коронавируса за неделю выявили еще в 10 странах. Теперь он зафиксирован в 70 странах мира. Кроме того, штамм коронавируса из ЮАР, получивший маркировку 501Y.V2, обнаружен уже в 31 стране.
  • Управление национальной статистики Великобритании (ONS) выяснило, что инфицированные «британским» штаммом COVID-19 пациенты реже жалуются на отсутствие запахов и вкусов.
  • Организаторы летних Олимпийских игр в Токио ожидают от президента США Джо Байдена подтверждения того, что мероприятие все же состоится.
  • Основатель Microsoft Билл Гейтс предрек миру возникновение более страшной пандемии, чем коронавирус. Она будет в десять раз хуже сегодняшней, уверен миллиардер. Бизнесмен призвал готовиться к эпидемии, как к новой войне.
Основатель Microsoft Билл Гейтс предрек миру возникновение более страшной пандемии, чем коронавирус. Фото: Getty Images
  • В Индии назвали предварительные условия, на которых будут принимать туристов. На въезде нужно будет подтвердить отсутствие коронавируса, путешествовать только с принимающим туроператором и согласовать «маршрутный лист». Находясь в Индии, гости должны будут соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров и всегда использовать защитные маски.
  • Австралия перестала принимать туристов из Новой Зеландии без карантина. Теперь все приезжающие с острова должны будут изолироваться на две недели, как и прибывающие из других стран.
  • Власти США намерены корректировать выпуск вакцины в зависимости от мутаций коронавируса. При необходимости можно «создать разновидность той же вакцины, предназначенную специально против соответствующей мутации».
  • СМИ выяснили, что Германия готова запретить въезд из некоторых стран из-за новых мутаций коронавируса. Сейчас соответствующее распоряжение согласовывают между собой ключевые министерства.
  • Власти Франции на четыре дня приостановили рейсы авиакомпании Ethiopian Airlines в страну из-за несоблюдения ею «антиковидных» мер.
Евгений Калашников
ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем