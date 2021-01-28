Главное о коронавирусе на 28 января: ЕГЭ по сценарию прошлого года, Билл Гейтс прогнозирует новую пандемию
Снижение инвестиций
В Татарстане за последние сутки официально зарегистрированы 83 заболевших коронавирусом. Всего на 28 января в Татарстане зарегистрировано 15 790 случаев COVID-19.
За сутки выздоровели 96 человек, всего с начала пандемии выздоровели 12 234 человека. Умерли за весь период 252 человека.
- В Татарстане от коронавируса умер президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Ренат Залютдинов. Он проходил лечение в казанской горбольнице №7, но, несмотря на усилия врачей, не справился с болезнью.
- На фоне пандемии коронавируса иностранные инвестиции в экономику Татарстана упали «многократно», рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. Объем поступивших из-за рубежа инвестиций за 9 месяцев составил 376,4 млн долларов. Однако в целом вложения в основной капитал республики по итогам года снизились только на 6%.
- В Татарстане подтвердилось еще пять случаев смерти от COVID-19. Общее количество смертельных случаев в республике достигло 252.
ЕГЭ с ограничениями
За последние сутки в России выявили 19 138 новых случаев коронавируса, выздоровели 26 775 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 3 793 810 человек, а выздоровевших — до 3 229 258 человек.
Зафиксировано 575 смертей за сутки. За весь период в России от коронавируса умер 71 651 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 100,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 397 тысяч за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 646 312 человек.
- Рособрнадзор собирается провести ЕГЭ в 2021 году по сценарию 2020-го. Противоэпидемические нормы будут соблюдены и в этом году.
- Президент РФ Владимир Путин выступил на экономическом форуме в Давосе, где предупредил о риске конца цивилизации. Он заявил, что пандемия COVID-19 обострила проблемы и дисбалансы, ранее накопившиеся в мире.
- В Роспотребнадзоре рассказали, что дети составляют 8—10% в структуре заболевших коронавирусом в стране. Большая часть среди них приходится на подростков в возрасте от 13 до 15 лет.
- В России увеличилось число пациентов с тяжелой формой COVID-19. Их доля выросла на 3%, сообщили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
- В Крыму продлили запрет на развлекательные мероприятия. Он будет действовать минимум до 1 марта.
- Власти Псковской области продлили ограничения из-за угрозы распространения коронавируса. Кафе на заправках разрешили работать по ночам.
- В Курской области смягчили ограничения для кафе и ресторанов. С 5 февраля они смогут работать до часу ночи по пятницам и субботам.
- Сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, вирусолог Феликс Ершов заявил, что пандемия идет на спад во всем мире. Она завершится, когда 70—80% человечества «проконтактируют» с вирусом.
- В то же время главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико предположил, что SARS-CoV-2 станет пятым сезонным коронавирусом. Он считает, что искоренить этот вирус не удастся.
- Казахстан начал производство первой партии вакцины «Спутник V». Ее объем составит 90 тысяч доз.
- Сегодня первая партия российской вакцины прибудет в Боливию, тот же самолет везет и партию препарата для Аргентины.
- В Саратове сложил полномочия депутат областной думы Дмитрий Чернышевский, предложивший сменить правительство региона из-за проблем в здравоохранении, обострившихся в условиях пандемии коронавируса. Этим летом он прославился после драки в региональном парламенте.
- Мэрия Омска пожаловалась на отключение отопления в ковидной больнице. По версии администрации, компания «Теплогенерирующий комплекс» допустила неоднократные отключения тепла и горячей воды в горбольнице №11.
- На фоне пандемии коронавируса россияне стали чаще расплачиваться смартфонами и «умными» часами, подсчитали аналитики. Среди опрошенных только 7% не пользуются современными способами оплаты.
Убийства ради коек
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 100 869 345 человек, 2 174 486 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (25 598 062). На второй строчке — Индия (10 701 193), на третьей — Бразилия (8 996 876). Россия на четвертом месте (3 733 692, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Великобритания (3 725 637).
Больше всего смертей зафиксировано в США (429 195). За ними следуют Бразилия (220 161), Индия (153 639), Мексика (153 639) и Великобритания (102 085).
- В Италии врача подозревают в убийстве пациентов с коронавирусом ради освобождения коек. Минимум двое пожилых мужчин скончались от передозировки пропофолом — сильнодействующим анестетиком. Власти считают, что препарат, угнетающий дыхание, мог ввести врач. Расследуются еще четыре подобных случая.
- Из-за пандемии коронавируса проведение Каннского кинофестиваля перенесли с мая на 6—17 июля 2021 года. Прошлый фестиваль был отменен по тем же причинам.
- «Британский» штамм коронавируса за неделю выявили еще в 10 странах. Теперь он зафиксирован в 70 странах мира. Кроме того, штамм коронавируса из ЮАР, получивший маркировку 501Y.V2, обнаружен уже в 31 стране.
- Управление национальной статистики Великобритании (ONS) выяснило, что инфицированные «британским» штаммом COVID-19 пациенты реже жалуются на отсутствие запахов и вкусов.
- Организаторы летних Олимпийских игр в Токио ожидают от президента США Джо Байдена подтверждения того, что мероприятие все же состоится.
- Основатель Microsoft Билл Гейтс предрек миру возникновение более страшной пандемии, чем коронавирус. Она будет в десять раз хуже сегодняшней, уверен миллиардер. Бизнесмен призвал готовиться к эпидемии, как к новой войне.
- В Индии назвали предварительные условия, на которых будут принимать туристов. На въезде нужно будет подтвердить отсутствие коронавируса, путешествовать только с принимающим туроператором и согласовать «маршрутный лист». Находясь в Индии, гости должны будут соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров и всегда использовать защитные маски.
- Австралия перестала принимать туристов из Новой Зеландии без карантина. Теперь все приезжающие с острова должны будут изолироваться на две недели, как и прибывающие из других стран.
- Власти США намерены корректировать выпуск вакцины в зависимости от мутаций коронавируса. При необходимости можно «создать разновидность той же вакцины, предназначенную специально против соответствующей мутации».
- СМИ выяснили, что Германия готова запретить въезд из некоторых стран из-за новых мутаций коронавируса. Сейчас соответствующее распоряжение согласовывают между собой ключевые министерства.
- Власти Франции на четыре дня приостановили рейсы авиакомпании Ethiopian Airlines в страну из-за несоблюдения ею «антиковидных» мер.
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