Главное о коронавирусе на 28 января: ЕГЭ по сценарию прошлого года, Билл Гейтс прогнозирует новую пандемию

Фото: Максим Платонов

Снижение инвестиций



В Татарстане за последние сутки официально зарегистрированы 83 заболевших коронавирусом. Всего на 28 января в Татарстане зарегистрировано 15 790 случаев COVID-19.



За сутки выздоровели 96 человек, всего с начала пандемии выздоровели 12 234 человека. Умерли за весь период 252 человека.

В Татарстане от коронавируса умер президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Ренат Залютдинов. Он проходил лечение в казанской горбольнице №7, но, несмотря на усилия врачей, не справился с болезнью.



На фоне пандемии коронавируса иностранные инвестиции в экономику Татарстана упали «многократно», рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. Объем поступивших из-за рубежа инвестиций за 9 месяцев составил 376,4 млн долларов. Однако в целом вложения в основной капитал республики по итогам года снизились только на 6%.



В Татарстане подтвердилось еще пять случаев смерти от COVID-19. Общее количество смертельных случаев в республике достигло 252.



От коронавируса умер президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Ренат Залютдинов. Фото: Роман Хасаев

ЕГЭ с ограничениями

За последние сутки в России выявили 19 138 новых случаев коронавируса, выздоровели 26 775 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 3 793 810 человек, а выздоровевших — до 3 229 258 человек.



Зафиксировано 575 смертей за сутки. За весь период в России от коронавируса умер 71 651 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 100,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 397 тысяч за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 646 312 человек.

Рособрнадзор собирается провести ЕГЭ в 2021 году по сценарию 2020-го. Противоэпидемические нормы будут соблюдены и в этом году.

Президент РФ Владимир Путин выступил на экономическом форуме в Давосе, где предупредил о риске конца цивилизации. Он заявил, что пандемия COVID-19 обострила проблемы и дисбалансы, ранее накопившиеся в мире.



Владимир Путин выступил на экономическом форуме в Давосе, где предупредил о риске конца цивилизации. Фото: kremlin.ru

В Роспотребнадзоре рассказали, что дети составляют 8—10% в структуре заболевших коронавирусом в стране. Большая часть среди них приходится на подростков в возрасте от 13 до 15 лет.



В России увеличилось число пациентов с тяжелой формой COVID-19. Их доля выросла на 3%, сообщили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.



В Крыму продлили запрет на развлекательные мероприятия. Он будет действовать минимум до 1 марта.



Власти Псковской области продлили ограничения из-за угрозы распространения коронавируса. Кафе на заправках разрешили работать по ночам.

В Курской области смягчили ограничения для кафе и ресторанов. С 5 февраля они смогут работать до часу ночи по пятницам и субботам.

Сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, вирусолог Феликс Ершов заявил, что пандемия идет на спад во всем мире. Она завершится, когда 70—80% человечества «проконтактируют» с вирусом.

В то же время главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико предположил, что SARS-CoV-2 станет пятым сезонным коронавирусом. Он считает, что искоренить этот вирус не удастся.

Казахстан начал производство первой партии вакцины «Спутник V». Ее объем составит 90 тысяч доз.

Сегодня первая партия российской вакцины прибудет в Боливию, тот же самолет везет и партию препарата для Аргентины.

Сегодня первая партия российской вакцины прибудет в Боливию, тот же самолет везет и партию препарата для Аргентины. Фото: Минздрав РТ

В Саратове сложил полномочия депутат областной думы Дмитрий Чернышевский, предложивший сменить правительство региона из-за проблем в здравоохранении, обострившихся в условиях пандемии коронавируса. Этим летом он прославился после драки в региональном парламенте.

Мэрия Омска пожаловалась на отключение отопления в ковидной больнице. По версии администрации, компания «Теплогенерирующий комплекс» допустила неоднократные отключения тепла и горячей воды в горбольнице №11.

На фоне пандемии коронавируса россияне стали чаще расплачиваться смартфонами и «умными» часами, подсчитали аналитики. Среди опрошенных только 7% не пользуются современными способами оплаты.

В Италии врача подозревают в убийстве пациентов с коронавирусом ради освобождения коек. Фото facebook.com

Убийства ради коек

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 100 869 345 человек, 2 174 486 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (25 598 062). На второй строчке — Индия (10 701 193), на третьей — Бразилия (8 996 876). Россия на четвертом месте (3 733 692, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Великобритания (3 725 637).



Больше всего смертей зафиксировано в США (429 195). За ними следуют Бразилия (220 161), Индия (153 639), Мексика (153 639) и Великобритания (102 085).

В Италии врача подозревают в убийстве пациентов с коронавирусом ради освобождения коек. Минимум двое пожилых мужчин скончались от передозировки пропофолом — сильнодействующим анестетиком. Власти считают, что препарат, угнетающий дыхание, мог ввести врач. Расследуются еще четыре подобных случая.

Из-за пандемии коронавируса проведение Каннского кинофестиваля перенесли с мая на 6—17 июля 2021 года. Прошлый фестиваль был отменен по тем же причинам.



«Британский» штамм коронавируса за неделю выявили еще в 10 странах. Теперь он зафиксирован в 70 странах мира. Кроме того, штамм коронавируса из ЮАР, получивший маркировку 501Y.V2, обнаружен уже в 31 стране.



Управление национальной статистики Великобритании (ONS) выяснило, что инфицированные «британским» штаммом COVID-19 пациенты реже жалуются на отсутствие запахов и вкусов.



Организаторы летних Олимпийских игр в Токио ожидают от президента США Джо Байдена подтверждения того, что мероприятие все же состоится.

Основатель Microsoft Билл Гейтс предрек миру возникновение более страшной пандемии, чем коронавирус. Она будет в десять раз хуже сегодняшней, уверен миллиардер. Бизнесмен призвал готовиться к эпидемии, как к новой войне.

Основатель Microsoft Билл Гейтс предрек миру возникновение более страшной пандемии, чем коронавирус. Фото: Getty Images

В Индии назвали предварительные условия, на которых будут принимать туристов. На въезде нужно будет подтвердить отсутствие коронавируса, путешествовать только с принимающим туроператором и согласовать «маршрутный лист». Находясь в Индии, гости должны будут соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров и всегда использовать защитные маски.

Австралия перестала принимать туристов из Новой Зеландии без карантина. Теперь все приезжающие с острова должны будут изолироваться на две недели, как и прибывающие из других стран.

Власти США намерены корректировать выпуск вакцины в зависимости от мутаций коронавируса. При необходимости можно «создать разновидность той же вакцины, предназначенную специально против соответствующей мутации».

СМИ выяснили, что Германия готова запретить въезд из некоторых стран из-за новых мутаций коронавируса. Сейчас соответствующее распоряжение согласовывают между собой ключевые министерства.

Власти Франции на четыре дня приостановили рейсы авиакомпании Ethiopian Airlines в страну из-за несоблюдения ею «антиковидных» мер.

Евгений Калашников