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В Татарстане подтвердилось еще пять случаев смерти от COVID-19

20:03, 27.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердилось еще пять случаев смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня в Татарстане подтвердилось еще пять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб республики.

Жертвами новой коронавирусной инфекции стали женщины 1934 и 1947 годов рождения и трое мужчин 1951, 1955 и 1958 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период в республике зарегистрировано 252 летальных случая.

За минувшие сутки в республике выявили 84 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных случаев достигло 15 707.

ОбществоМедицина Татарстан
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