В Татарстане подтвердилось еще пять случаев смерти от COVID-19
Сегодня в Татарстане подтвердилось еще пять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб республики.
Жертвами новой коронавирусной инфекции стали женщины 1934 и 1947 годов рождения и трое мужчин 1951, 1955 и 1958 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
За весь период в республике зарегистрировано 252 летальных случая.
За минувшие сутки в республике выявили 84 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных случаев достигло 15 707.ОбществоМедицина Татарстан
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