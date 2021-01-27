В Татарстане подтвердилось еще пять случаев смерти от COVID-19

Сегодня в Татарстане подтвердилось еще пять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб республики.

Жертвами новой коронавирусной инфекции стали женщины 1934 и 1947 годов рождения и трое мужчин 1951, 1955 и 1958 годов рождения.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период в республике зарегистрировано 252 летальных случая.

За минувшие сутки в республике выявили 84 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных случаев достигло 15 707.