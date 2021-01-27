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Роспотребнадзор: среди заболевших коронавирусом 8—10% — дети

16:31, 27.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор: среди заболевших коронавирусом 8—10% — дети
Фото: Ринат Назметдинов

На детей среди общего числа заболевших коронавирусом приходится 8—10%. Отмечается, что болеют несовершеннолетние всех возрастных групп, начиная с семи лет.

Большая часть пациентов детского возраста с COVID-19 приходится на подростков в возрасте от 13 до 15 лет, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Фото: realnoevremya.ru

Почти больше половины заразившихся коронавирусом детей переносят заболевание в легкой форме, пишет «РИА Новости».

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что после возращения школьников с каникул ситуация по коронавирусу в российских школах остается стабильной. Мониторинг заболеваемости ведется еженедельно, все изменения отслеживаются ведомством в режиме реального времени.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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