Роспотребнадзор: среди заболевших коронавирусом 8—10% — дети

Фото: Ринат Назметдинов

На детей среди общего числа заболевших коронавирусом приходится 8—10%. Отмечается, что болеют несовершеннолетние всех возрастных групп, начиная с семи лет.

Большая часть пациентов детского возраста с COVID-19 приходится на подростков в возрасте от 13 до 15 лет, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Фото: realnoevremya.ru

Почти больше половины заразившихся коронавирусом детей переносят заболевание в легкой форме, пишет «РИА Новости».

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что после возращения школьников с каникул ситуация по коронавирусу в российских школах остается стабильной. Мониторинг заболеваемости ведется еженедельно, все изменения отслеживаются ведомством в режиме реального времени.



Татьяна Демина