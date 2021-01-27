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В России увеличилось число пациентов с тяжелой формой COVID-19

22:59, 27.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России увеличилось число пациентов с тяжелой формой COVID-19
Фото: Ринат Назметдинов

В России увеличилось на 3% число россиян, поступающих в больницы с тяжелым течением COVID-19, за последние два месяца. Об этом заявила доктор медицинских наук, заведующий клиническим отделом инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева.

У них наблюдается выраженное снижение сатурации менее 90%, передает «РИА Новости» ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За сутки в России выявили 17 741 новых случаев коронавируса. За весь период выявилнено 3 774 672 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе РФ.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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