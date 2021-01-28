Ученые назвали отличия «британского» штамма коронавируса

Управление национальной статистики Великобритании (ONS) выяснило, что инфицированные британским штаммом COVID-19 пациенты реже жалуются на отсутствие запахов и вкусов. Об этом пишет Sky News.

При этом у пациентов, зараженных этих штаммом, чаще всего встречаются кашель, боль в горле, усталость, мышечные боли и лихорадка.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Люди с новым типом COVID-19 чаще жалуются на появление симптомов, отмечают исследователи.

Ранее в ВОЗ заявили, что распространение нового штамма коронавируса, который выявили первоначально в Великобритании, зафиксировано уже в 70 странах. Это на 10 стран больше, чем неделей ранее.



Татьяна Леухина