ВОЗ: «британский» штамм коронавируса за неделю выявили еще в 10 странах

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Распространение нового штамма коронавируса, который выявили первоначально в Великобритании, зафиксировано уже в 70 странах. Это 10 стран больше, чем неделей ранее. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене.

Кроме того, штамм коронавируса из ЮАР, получивший маркировку 501Y.V2, с 19 января выявили еще в восьми странах. Общее число увеличилось до 31. Эта разновидность COVID-19 присутствует теперь в пяти регионах ВОЗ, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее стало известно, что ВОЗ изучает заявки производителей 14 вакцин от коронавируса для включения в список для экстренного применения. По некоторым из препаратов организация может принять решение уже в ближайшие недели. Среди них есть и российский вакцины от COVID-19.



На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что новый штамм коронавируса, выявленный в стране, может приводить к более высокой летальности.

