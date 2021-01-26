Главное о коронавирусе на 26 января: привить 1,5 млн татарстанцев, худший кризис за последние 100 лет

В Татарстане требуется привить 1,5 млн человек

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 85 новых случаев COVID-19. Всего на 26 января в Татарстане зарегистрировано 15 623 случая COVID-19.



Из них 1 — завозной, 84 — контактные. 21 человек госпитализирован, 64 получают лечение на дому.



Выздоровело за весь период 12 040 человек, в том числе 90 за минувшие сутки. Умерли за весь период 243 человека.



Провакцинировано вакциной Спутник V — 11 384 человека, из них вторую дозу получили 2016 человек.



Всего поступило 13 442 комплекта доз вакцины (использовано 84,7%)

Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал вакцинацию главной задачей системы здравоохранения на сегодня. В республике необходимо привить около 1,5 млн жителей, заявил глава республики. Также требуется восстановить объемы плановой медпомощи. Кроме того, Минниханов поручил разработать программу реабилитации лиц, переболевших коронавирусом.



В Минздраве Татарстана прокомментировали жалобы на невозможность записаться на прививку от COVID-19. Вакцинация проводится по мере поступления препарата. На данный момент в Казани израсходовано 85% вакцины, в некоторых медучреждениях этот показатель близок к 100%.



Татарстанским медикам за работу с ковидными пациентами выплатили 4 млрд рублей. Всего для оказания помощи заболевшим COVID-19 в республике задействовали 17 552 медработника и 936 водителей карет скорой помощи.



В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Всего в республике умерли от коронавируса 243 человека.



Директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов рассказал, что наука пока не выяснила, почему у одних пациентов COVID-19 протекает легче, чем у других. Иногда даже при наличии двух-трех хронических заболеваний пациент не сталкивается с осложнениями. Эксперт указал на необходимость лечения с помощью препаратов. На первом этапе — противовирусные, на втором этапе подключают биологические препараты, препараты, препятствующие свертыванию крови.



В Набережных Челнах Роспотребнадзор нашел новых нарушителей ограничительных мер среди компаний. Попались сотрудникам ведомства торговый павильон «Камские полуфабрикаты» и ООО «Федерал Могул» (совместное производство КАМАЗа и американской Federal Mogul Corporation).



Разработанные в Казани тесты на COVID-19 могут использовать для тестирования на мышиную лихорадку.



Разработанные в Казани тесты на COVID-19 могут использовать для тестирования на мышиную лихорадку. Фото Рината Назметдинова

В Казанский хоспис смогут вернуться волонтеры, которые раньше помогали в уходе за пациентами, занимались с детьми и организовывали праздники. Добровольцы смогут приступить к посещениям с 1 февраля. Для посещения учреждения необходимо иметь справку о наличии антител к коронавирусу.



Задержки в производстве вакцины

Россия снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара, авиасообщение с которыми возобновится с 27 января.

Глава РФПИ не исключил задержек с производством вакцины «Спутник V». Кирилл Дмитриев отметил, что производители вакцин столкнулись с проблемами при поставках.

Регистрация «Спутника V» в Индии ожидается в течение двух недель. Власти страны намерены производить препарат на своей территории и ввозить его на территорию РФ, а также в третьи страны.

Турецкий производитель фармацевтической продукции VisCoran Ilac Sanayii A.S. готов производить миллионы доз российской вакцины «Спутник V» после трансфера соответствующих технологий.

Мексика рассчитывает на поставку 24 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» в ближайшие два месяца.

Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется: количество заболевших коронавирусом россиян снижается. По его мнению, это дает возможность аккуратно снимать ограничения.



Старейший депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Терешков умер на 74-м году жизни. Ранее местные СМИ сообщали, что Терешков переболел коронавирусом.

Каждый пятый переболевший коронавирусом сталкивается с выпадением волос, рассказал ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Арег Тотолян добавил к этому, что у переболевших ковидом иммунитет ослаблен до двух месяцев.

Менее 1% российских туристов заболевают COVID-19, подсчитали аналитики компании «Сбербанк страхование». С начала 2021 года диагноз подтвердился только у шести человек вернувшихся из-за рубежа.

Заразившегося коронавирусом Федора Емельяненко выписали из больницы

Начало пандемии по твитам

В мире коронавирусом нового типа на 10:30 (мск) заразились 99 718 558 человек, 2 139 945 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (25 293 295). На второй строчке — Индия (10 676 838), на третьей — Бразилия (8 871 393). Россия на четвертом месте (3 698 246, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Великобритания (3 680 101).

Больше всего смертей зафиксировано в США (420 976). За ними следуют Бразилия (217 664), Индия (153 587), Мексика (150 587) и Великобритания (98 723).

Мировой экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19 стал худшим за последние 100 лет, уверен генсек ООН Антониу Гутерриш.



ВОЗ призвала страны переключаться с двусторонних сделок на равное распределение вакцин. Там считают, что двусторонние сделки подрывают защищенность от пандемии. Кроме того, отсутствие равного доступа к вакцинам от коронавируса в мире может привести к серьезным потерям для мировой экономики, превышающим $9 трлн.

Первый случай заражения «бразильским» штаммом коронавируса выявили в США. Новый вариант вируса нашли у жителя Миннесоты, который недавно побывал в Бразилии.

Еврокомиссия (ЕК) будет контролировать экспорт производимых на территории сообщества вакцин от коронавируса, пока компании-производители не обеспечат выполнение своих контрактных обязательств по поставкам в страны Евросоюза.

Общее число умерших от последствий заражения коронавирусной инфекцией в США, согласно прогнозам, может превысить 600 тысяч человек, прежде чем ситуация начнет улучшаться, заявил президент США Джозеф Байден.

Также американский президент сохранил в силе ограничения на въезд в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, а также добавить в этот список ЮАР.

Власти Калифорнии смягчили ограничения, введенные на фоне пандемии. На территории штата перестал действовать указ, предписывающий жителям не покидать свои дома без необходимости. Кроме того, отменен комендантский час, действие которого распространялось на промежуток с 22:00 до 05:00.

Анализ нескольких миллионов сообщений в Twitter, которые жители Европы опубликовали за последние шесть лет, позволили сделать вывод, что вспышки загадочной пневмонии в некоторых ее регионах начались еще в январе.

Евгений Калашников