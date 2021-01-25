В Челнах нарушения антиковидных мер нашли в торговом павильоне и СП КАМАЗа с американской Federal Mogul

В Набережных Челнах Роспотребнадзор нашел новых нарушителей ограничительных мер среди компаний. Замначальника городского отдела ведомства Лемуза Нафигуллина рассказала, что административные протоколы составлены в отношении должностных лиц организаций.

Попались сотрудникам ведомства торговый павильон «Камские полуфабрикаты» и ООО «Федерал Могул» (совместное производство КАМАЗа и американской Federal Mogul Corporation».

В павильоне «Камские полуфабрикаты» не было масок для персонала, дезинфекция проводилась не каждые 2—4 часа, рассказала Нафигуллина.

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«В санитарных узлах предприятия ООО «Федерал Могул» отсутствуют бесконтактные дозаторы с растворами антисептиков, на емкостях не указаны названия и даты розлива, сроки хранения дезинфицирующих средств, отсутствует журнал записи температуры тела персонала и посетителей, на второй смене вообще не организовано проведение обязательной дезинфекции каждые 2—4 часа, при входе в охранной зоне не соблюдается дистанция в 1,5 метра, у работников и посетителей имеется контакт с охранником, отсутствует график проветривания административно-бытового корпуса», — приводятся слова Нафигуллиной на сайте мэрии Челнов.

Она также рассказала, что Челнах зарегистрировано 1 603 случая лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекции. Показатель составляет 300,2 на 100 тысяч населения, что на 24,2% ниже республиканского значения.