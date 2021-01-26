Эксперт КФУ рассказала о «коварности» COVID-19

При заражении коронавирусом в организме человека происходит множество процессов. Об особенностях инфекции рассказал проректор по биомедицинскому направлению, директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясов.

Коварство вируса в том, что достаточно сложно разобраться, кого он выбирает. Иногда даже при наличии двух-трех хронических заболеваний (полнота, сахарный диабет) болезнь у некоторых пациентов проходит легче. При этом эксперт указал на необходимость лечения с помощью препаратов. На первом этапе — противовирусные, на втором этапе подключают биологические препараты, препараты, препятствующие свертыванию крови.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В отличие от вируса гриппа, симптомы у заболевшего коронавирусом человека появляются не сразу. Человек начинает его распространять за 5 дней до появления симптоматики.

— На самом деле либо мы должны прервать распространение вирусов (например, в Китае вылавливали распространителей), либо вакцинироваться, — сообщает пресс-служба КФУ.

По данным на 25 января, в Татарстане вакциной «Спутник V» привили 10 742 человека, из них вторую дозу получили 1 958 человек. Всего поступило 13 442 комплекта доз вакцины. На данный момент использовано 79,9%.



Татьяна Леухина