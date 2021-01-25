В Минздраве РТ прокомментировали жалобы на невозможность записаться на прививку от COVID-19

Вакцинация населения от коронавируса проводится по мере поступления препарата. На данный момент в Казани израсходовано 85% вакцины, в некоторых медучреждениях этот показатель близок к 100%.

«Ближайшая поставка ожидается в конце этой — начале следующей недели. Как только вакцина поступит, прививочная кампания продолжится», — прокомментировали жалобы журналистов на невозможность записаться на прививку от COVID-19 в Минздраве Татарстана.

В ведомстве обратили внимание, что вакцинация проходит в плановом режиме и не носит экстренного характера.

Фото: realnoevremya.ru

В Минздраве также напомнили, что записаться на прививку от коронавируса можно через портал госуслуг Татарстана и через регистратуру медучреждений.

Напомним, что в республике вакциной «Спутник V» привили 10 742 человека, из них вторую дозу получили 1 958 человек.



Татьяна Демина