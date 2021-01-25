В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает республиканский оперштаб.
Жертвами новой коронавирусной инфекции стали мужчины 1978 и 1968 годов рождения и женщина 1958 года рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицировали.
Всего в республике зарегистрировали 243 случая смерти от коронавируса за весь период.ОбществоМедицина Татарстан
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