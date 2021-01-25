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В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19

18:45, 25.01.2021
В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19
Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает республиканский оперштаб.

Жертвами новой коронавирусной инфекции стали мужчины 1978 и 1968 годов рождения и женщина 1958 года рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицировали.

Всего в республике зарегистрировали 243 случая смерти от коронавируса за весь период.

ОбществоМедицина Татарстан
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