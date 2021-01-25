В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает республиканский оперштаб.

Жертвами новой коронавирусной инфекции стали мужчины 1978 и 1968 годов рождения и женщина 1958 года рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицировали.



Всего в республике зарегистрировали 243 случая смерти от коронавируса за весь период.