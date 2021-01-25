Татарстанским медикам за работу с пациентами с коронавирусом выплатили 4 млрд рублей

Татарстанским медикам и водителям скорой медицинской помощи за работу с пациентами с коронавирусом выплатили 4 млрд рублей. Всего для оказания помощи заболевшим COVID-19 в республике задействовали 17 552 медработника и 936 водителей скорых, сообщил на итоговой коллегии Минздрава РТ глава ведомства Марат Садыков.

Он также отметил, что из федерального и республиканского бюджетов выделили 2,7 млрд рублей на дооснащение госпиталей всем необходимым: средствами индивидуальной защиты, КТ, аппаратами ИВЛ.



Фото: realnoevremya.ru

В конце декабря стало известно, что правительство России выделит более 52 млрд рублей на социальные доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, до конца зимы.



Татьяна Демина