Генсек ООН считает, что этот экономический кризис худший за столетие

Мировой экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19 стал худшим за последние 100 лет. Такое мнение выразил генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Более 2 млн человек умерли, и мы находимся в худшем экономическом кризисе примерно за сто лет», — приводит его слова RT.

Фото: realnoevremya.ru

В нынешнем году, считает он, есть возможность «перейти от хрупкости к устойчивости» в случае улучшения ситуации с пандемией и объединения усилий.

В начале декабря генсек ООН Антониу Гутерриш спрогнозировал сильнейший за 80 лет спад в мировой экономике из-за пандемии коронавируса.

Татьяна Леухина