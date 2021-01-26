В Казанский хоспис начнут пускать волонтеров с антителами к коронавирусу
В Казанский хоспис смогут вернуться волонтеры, которые раньше помогали в уходе за пациентами, занимались с детьми и организовывали праздники. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.
Добровольцы смогут приступить к посещениям с 1 февраля. Для посещения учреждения необходимо иметь справку о наличии антител к коронавирусу. Вход будет доступен только при наличии справки об обнаружении в крови антител IgG или о двукратном проведении прививки от коронавируса.
Ранее сообщалось, что в Казани ведется строительство второго хосписа, строители приступили к возведению цокольного этажа.
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