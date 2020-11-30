Главное о коронавирусе на 30 ноября: двойной спрос на ПЦР-тесты, продление ограничений в Греции и Канаде

Нарушения и рост заболеваемости в Челнах



За последние сутки в Татарстане подтвердилось 84 новых случая коронавируса, из них шесть — завозные, 78 — контактные. Семь человек госпитализировано, 77 получают лечение на дому.



Всего на 30 ноября в Татарстане зарегистрировано 10 339 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 9 075 человек, в том числе 75 за минувшие сутки. Умерли 136 человек.

Гендиректор лечебно-диагностического центра «Биомед» Римма Гизатуллина рассказала, что в Татарстане число желающих сдать ПЦР-тест на коронавирус увеличилось вдвое по сравнению с мартом. Поток клиентов увеличился за счет возвращающихся из Турции отпускников и тех, кто переболел ОРВИ и не сдавал тестов в поликлинике по месту жительства, но хочет удостовериться, что у него нет коронавируса.

В Татарстане еще два человека умерли от коронавируса — 72-летний мужчина и 93-летняя женщина. Мужчина был доставлен в больницу с новой коронавирусной инфекцией. Из-за обострения сердечно-сосудистых заболеваний его состояние ухудшалось. Женщина была госпитализирована с пневмонией, у нее имелись серьезные хронические заболевания.

Фото: mos.ru

В Набережных Челнах регистрируется рост заболеваемости коронавирусом. В этом месяце в автограде выявили 117 случаев заражения, тогда как в октябре — 64. Прирост составил 53 случая — 87%.

Руководитель отдела Управления Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев рассказал о несоблюдении противоэпидемических мер в частных медицинских учреждениях. Среди нарушений — отсутствие рециркуляторов, несоблюдение масочного режима и требований по заполнению медицинской документации.

До половины переболевших россиян

За последние сутки в России выявлено 26 338 новых случаев коронавируса, выздоровели 17 247 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 2 295 654 человек, а выздоровевших — до 1 778 704 человек.



Зафиксировано 368 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 39 895 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 76,4 млн тестов на коронавирус, в том числе 474 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 510,6 тыс. человек.

В период пандемии коронавируса россияне стали чаще сталкиваться с интернет-мошенничеством. За семь месяцев пандемии пострадавших от подобного вида преступлений жителей России стало в два раза больше, чем за семь месяцев ранее. Так, до марта 2020 года об интернет-мошенниках сообщали лишь 25% опрошенных, в период пандемии это число увеличилось до 54%, следует из опроса Центра социологических исследований АНО «Диалог».

Фото: kzn.ru

Правительство России выделило более 1,4 млрд рублей на закупку автотранспорта для медицинских учреждений, расположенных в сельской местности и малых городах страны. Финансирование поступит из резервного фонда правительства в 2020 году, на эти средства будут приобретены 2 тыс. автомобилей.

Иностранных студентов начали отчислять из российских вузов, потому что они не могут вернуться в страну из-за закрытых границ и присутствовать на занятиях. Две тысячи учащихся обратились к правительству РФ с просьбой позволить им вернуться в Россию и дать возможность продолжить обучение здесь. Среди студентов есть те, кто учится по квоте Россотрудничества, учащиеся театральных и медвузов, где обучение на удаленке проблематично.

Генеральный директор научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказал, что пандемия коронавируса прекратится в 2021 году, но сам вирус никуда не исчезнет. По его словам, пандемия пойдет на спад после того, как переболеет значительное количество людей или благодаря вакцинации сформируется достаточный коллективный иммунитет.

Кадр: Первый канал

Вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов считает, что работы по определению титров антител позволяют предположить, что в России с коронавирусом могли уже столкнуться порядка 20—45% населения.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев рассказал, что человек, который переболел коронавирусом, может заразиться повторно, однако болезнь будет протекать в легкой форме.

На 75-м году жизни умер академик Владимир Фортов, возглавлявший Российскую академию наук (РАН) в период с 2013 по 2017 год. Известно, что он болел коронавирусом.

Пациенты с ВИЧ-инфекцией легче переносят заболевание COVID-19. К такому выводу пришли Новосибирские медики. По словам руководителя новосибирского центра по профилактике и борьбе со СПИД Дмитрия Капустина, выводы, к которым пришли специалисты медицинских учреждений Новосибирской области, подтверждают испанские ученые. Он объяснил, что у ВИЧ-инфицированных из-за частичного или полного угнетения функций иммунной системы значительно реже наступают осложнения, приводящие к летальному исходу.

Фото: Максим Платонов

Угроза разногласий над соглашением ОПЕК+



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 62 739 306 человек, 1 459 318 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (13 383 321). На второй строчке — Индия (9 431 691), на третьей — Бразилия (6 314 740). На четвертом месте Франция (2 270 573), на пятом — Россия (2 249 890).



Больше всего смертей зафиксировано в США (266 873). За ними следуют Бразилия (172 833), Индия (137 139), Мексика (105 655) и Великобритания (58 342).



Украинское правительство планирует объявить жесткий карантин в стране, но ограничения по регионам будут отличаться в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, это будет карантин, скорректированный на реалии в каждом регионе, в том числе относительно работы общественного транспорта.

Над соглашением ОПЕК+ нависла угроза новых разногласий после того, как члены мониторингового комитета в очередной раз не смогли договориться о том, сколько нефти миру потребуется в период второй волны коронавируса. Вечером в воскресенье министры не пришли к единому мнению о том, нужно ли продлевать действующий уровень сокращения добычи нефти еще на 3—6 месяцев. В связи с неопределенностью стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2021 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снижается на 1,1% — до $47,72 за баррель, стоимость фьючерса нефти WTI падает на 1,27% и находится на отметке $45,16 за баррель.

Международный коллектив исследователей, в который вошли специалисты Научно-исследовательского института наук о жизни и здоровье Университета Минью в Португалии и медики отделения внутренней медицины Медицинского центра Университета Радбоуд (Нидерланды), сообщили о заражениях пациентов с COVID-19 грибком, поражающим внутренние органы. Грибок был обнаружен у пациентов, которые находились в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).

Профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс сообщил, что данные об эффективности изготовленной в России вакцины от COVID-19 «Спутник V» до 95% соотносятся с имеющимися данными о разработке других подобных препаратов. По его словам, это сообщение о российской вакцине говорит о том, коронавирус можно победить с помощью прививочной кампании.

Фото: mos.ru

Китайские ученые предположили, что коронавирус возник в Индии или Пакистане. Как считают исследователи, вирус передался от животного к человеку на фоне жары и засухи в 2019 году. В то время люди и животные были вынуждены пить одну воду. Однако ученые из Глазго раскритиковали работу и усомнились в ее доказательности. По словам эксперта из Университета Глазго Дэвида Робертсона, авторы проигнорировали обширные доступные эпидемиологические данные, которые показывают явное появление в Китае и распространение вируса оттуда.

Власти Греции продлили до 14 декабря ограничения на въезд в страну до 500 граждан России в неделю при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель или документов, в которых определено их временное место жительства в стране.

Ограничения на въезд в Канаду из большинства стран, введенные из-за распространения коронавируса, будут продлены до 21 января 2021 года. Пребывающим из всех стран, кроме США, нужно будет изолироваться по прибытию на 14 дней. Похожие ограничения для граждан США и прибывающих с территории США действуют до 21 декабря. Правительство Канады не стало их продлевать, но допустило возможность их продления в будущем. Власти также объявили, что работают над исключениями, позволяющими проводить некоторые международные спортивные соревнования — кубки и чемпионаты мира, а также олимпийские и паралимпийские квалификации.

Китайские молекулярные биологи Института изучения рака провинции Ляонин Чжана Жуя доказали, что для попадания в организм человека новый коронавирус применяет рецепторы холестерина, а препараты, останавливающие работу легочного рецептора, значительно снижают тяжесть протекания болезни.

Маргарита Головатенко