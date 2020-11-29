Еще два летальных случая от коронавируса зафиксировано в Татарстане

В Татарстане еще два человека умерли от коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе Татарстана.

От болезни умерли 72-летний мужчина и 93-летняя женщина. Мужчина был доставлен в больницу с новой коронавирусной инфекцией. Из-за обострения сердечно-сосудистых заболеваний его состояние ухудшалось. Женщина была госпитализирована с пневмонией, у нее имелись серьезные хронические заболевания.

Фото: realnoevremya.ru

В обоих случаях причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Таким образом, число летальных исходов коронавирусной инфекции в Татарстане увеличилось до 136 случаев.



Ольга Плешкова