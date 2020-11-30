В Татарстане вдвое выросло число пациентов, желающих сдать ПЦР-тест на COVID-19 в частной клинике

Фото: Илья Репин

В Татарстане число желающих сдать ПЦР-тест на коронавирус увеличилось вдвое по сравнению с мартом, рассказала «Реальному времени» гендиректор лечебно-диагностического центра «Биомед» Римма Гизатуллина.

Поток клиентов, которые проверяются на COVID-19, увеличился за счет возвращающихся из Турции отпускников и за счет тех, кто переболел ОРВИ и не сдавал тестов в поликлинике по месту жительства, но хочет удостовериться, что у него нет коронавируса. Гизатуллина отметила, что иногда у «бессимптомников» оказываются положительные результаты.

Фото: Илья Репин

— Результаты ПЦР-теста для лечения COVID-19 принципиального значения не имеют. Никто пока не знает, что такое этот вирус — слишком мало прошло времени с его появления, он не изучен. А тест значим с эпидемиологической точки зрения, при решении вопроса о необходимости изоляции. А вопрос, как лечить, решается по клиническому диагнозу, который ставит врач. И врач лечит, но поскольку от собственно коронавируса лекарств нет, врач лечит симптомы, то, что он видит, — объяснил «Реальному времени» депутат Госдумы от Татарстана, член Комитета по охране здоровья Борис Менделевич.



Подробности — в материале «Реального времени».