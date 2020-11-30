В Челнах за ноябрь выявили свыше 100 новых случаев COVID-19

Фото: Илья Репин (архив)

В Набережных Челнах регистрируется рост заболеваемости коронавирусом. В этом месяце в автограде выявили 117 случаев заражения, тогда как в октябре — 64. Прирост составил 53 случая — 87%, рассказал начальник территориального отдела Роспотребнадзора Ильгизяр Бариев.

Несмотря на то, что показатели в Челнах по коронавирусу ниже республиканских, «успокаиваться не надо», отметил он.

Фото: Ринат Назметдинов

На утро 30 ноября в Челнах зафиксировано 1 020 подтвержденных случаев коронавируса. Из них девять случаев пришлись на прошедшие выходные, сообщает пресс-служба мэрии Челнов.



Вчера в Татарстане выявили 87 новых случаев COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 10 255 случаев COVID-19.

Татьяна Леухина