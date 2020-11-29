Эксперт назвал особенность повторного заражения COVID-19

Человек, который переболел коронавирусом, может заразиться повторно, однако болезнь будет протекать в легкой форме, рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

Респираторными инфекциями, которые вызывают коронавирусы, человек болеет с частотой раз в несколько лет: кто-то ежегодно, а кто-то очень редко.

Фото: Ринат Назметдинов

Поэтому переболеть повторно COVID-19 можно. В первый раз человек подхватывает инфекцию, так как у него не было антител.

— Потом у него антитела появились — значит, он встречался с вирусом. А дальше у него антитела остаются, и доказать, что это была вторая встреча, что антител стало больше, намного сложнее, — рассказал Лукашев в интервью «России 24».

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о важности разработки мер защиты из-за угрозы возникновения серьезных эпидемий с большим уровнем смертности.



Татьяна Леухина