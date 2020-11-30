Роспотребнадзор выявил в Челнах частные медучреждения, нарушающие санитарные требования

Фото: Илья Репин (архив)

Руководитель отдела Управления Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев рассказал о несоблюдении противоэпидемических мер в частных медицинских учреждениях. Об этом говорится на сайте мэрии города.

Среди нарушений — отсутствие рециркуляторов, несоблюдение масочного режима и требований по заполнению медицинской документации.

Фото: nabchelny.ru

«Мы рециркуляторы по большинству своих учреждений бюджетной сферы смогли приобрести. Есть требование, чтобы в медицинских учреждениях они были... Медицинские учреждения должны быть примером для остальных, неважно муниципальное это учреждение, подчиняется республике или частное», — сообщил мэр города Наиль Магдеев.

Ранее Бариев назвал предприятия, нарушающие санитарные требования, введенные из-за распространения коронавируса. Это компании «Строительные подъемные механизмы», «Челны-Хлеб», «ЭР-Телеком Холдинг».