Вирусолог рассказал, сколько россиян переболели коронавирусом

Фото: Ринат Назметдинов

В России с вирусом могли уже столкнуться порядка 20—45% населения, считает вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

«Я знаю, что проводятся работы по определению титров антител, правда, подробностей, как всегда, нет. Но ведутся работы, которые позволяют предположить, что порядка 20—45%, в зависимости от региона, уже имеют некие маркеры, которые утверждают, что люди встречались с вирусом, а может быть, переболели», — передает его слова URA.RU.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко предположил, что пандемия коронавируса в России завершится в 2021 году.

За последние сутки в России выявили 26 683 новых случая коронавируса, выздоровели 21 987 человек. Зафиксировано 510 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 39 068 человек.



Татьяна Леухина